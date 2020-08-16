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NBC передает о желании Трампа встретиться с Путиным до выборов

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

NBC передает о желании Трампа встретиться с Путиным до выборов
Дональд Трамп, фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным до выборов президента, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре текущего года.

По сведениям четырех источников, на которые ссылается телеканал NBC, представители администрации Белого дома изучают разное время и места для встречи президентов. Рассматривается и вариант встречи глав США и России в сентябре в Нью-Йорке.

По информации NBC, на встрече Трамп и Путин могли бы "объявить о достигнутом прогрессе" в новых договоренностях между США и Россией в сфере контроля над ядерными вооружениями. По словам источников, "в числе рассматриваемых возможностей - подписание лидерами плана для продолжения консультаций относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)".

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