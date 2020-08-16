Трампа обескуражил «молчаливый бунт» Европы против США в ООН

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Президент Соединенных Штатов кидается во все тяжкие. Его обескуражило отсутствие поддержки со стороны Европы при голосовании в ООН. И теперь Трамп грозит применить спорные меры против Ирана.



Соединенные Штаты выдвинули на голосование ООН резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана. Россия и Китай были против. Франция, Германия, Великобритания и еще 8 стран воздержались. За проголосовали только сами США и Доминиканская Республика.

«Это серьезная ошибка, мы сожалеем об этом», — заявил госсекретарь США Майк Помпео: «К сожалению, французы и Великобритания не поддержали того, что требовали государства Персидского залива, чего требовали израильтяне. Я глубоко сожалею об этом».

Майк Помпео был тактичен и еле сдерживал эмоции. На них не скупился Дональд Трамп. Он метал громы и молнии, и показал решимость идти напролом. Он объявил об одностороннем восстановлении санкций против Ирана.

И само решение, и прием, который хочет использовать Трамп, в Европе называют спорным.

Ну, а в Иране празднуют победу и позволяют подначивать президента Соединенных Штатов. Там еще никогда не видели, чтобы Соединенные Штаты несколько месяцев готовили резолюцию и почву для голосования за нее, а в решающий момент Вашингтону отказывали.