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Эр-Рияд и США требуют продлить оружейное эмбарго ООН против Ирана

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Эр-Рияд и США требуют продлить оружейное эмбарго ООН против Ирана
Фото: Pixabay

Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и прибывший в Эр-Рияд с визитом спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в понедельник призвали продлить оружейное эмбарго ООН против Ирана под предлогом защиты региональной безопасности и стабильности.

АОл
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