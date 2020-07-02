Эр-Рияд и США требуют продлить оружейное эмбарго ООН против Ирана

Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и прибывший в Эр-Рияд с визитом спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в понедельник призвали продлить оружейное эмбарго ООН против Ирана под предлогом защиты региональной безопасности и стабильности.

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