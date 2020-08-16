Лукашенко начал обращение к участникам митинга словами «стою перед вами на коленях впервые в жизни»
16 августа 2020, 15:15[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье начал обращение к участникам митинга, организованного в его поддержку, словами «стою перед вами на коленях впервые в жизни».
На площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко. На него пришли более двух тысяч человек, - передает корреспондент РБК.
На митинг в поддержку белорусских властей прибыли мэр Минска Анатолий Сивак и министр внутренних дел Юрий Караев, премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
"Беларусь погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента", — сказал Лукашенко. Он также заявил, что войска НАТО уже собрались возле границ страны и «лязгают гусеницами».
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