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Лукашенко начал обращение к участникам митинга словами «стою перед вами на коленях впервые в жизни»

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко начал обращение к участникам митинга словами «стою перед вами на коленях впервые в жизни»
А. Лукашекно, фото из соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье начал обращение к участникам митинга, организованного в его поддержку, словами «стою перед вами на коленях впервые в жизни».

На площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко. На него пришли более двух тысяч человек, - передает корреспондент РБК.

На митинг в поддержку белорусских властей прибыли мэр Минска Анатолий Сивак и министр внутренних дел Юрий Караев, премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"Беларусь погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента", — сказал Лукашенко.  Он также заявил, что войска НАТО уже собрались возле границ страны и «лязгают гусеницами».

ИЧ

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