Высокопоставленные чиновники Белоруссии приехали к Дому правительства в Минске

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16 августа 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

фото: Минск, pixabay.com

Ряд высокопоставленных белорусских чиновников прибыл на акцию поддержки в честь президента Александра Лукашенко, которая проходит около Дома правительства в Минске.

На площадь Независимости пришли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Отмечается, что в 14.00 около Дома правительства запланировано оппозиционное мероприятие - «Национальный марш «За свободу».

Ранее очевидцы заметили колонны автобусов, которые едут из разных городов Белоруссии в сторону Минска. В центр города стянули ОМОН. Кроме того, на место прибыл кортеж Лукашенко.