Папа Римский призвал белорусов отказаться от насилия и уважать право
16 августа 2020, 13:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. Он отметил, что внимательно следит за послевыборной ситуацией в республике и просит людей отказаться от насилия.
«Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», - обратился он к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.
Отмечается, что в этот момент на площади Святого Петра находилось несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует оппозиция в Белоруссии.
Ранее посол Белоруссии в Словакии обратился к протестующим с поддержкой.
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