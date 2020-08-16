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Папа Римский призвал белорусов отказаться от насилия и уважать право

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Папа Римский призвал белорусов отказаться от насилия и уважать право
Фото: Папа Римский Франциск, Massimiliano Migliorato/globallookpress.com

Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. Он отметил, что внимательно следит за послевыборной ситуацией в республике и просит людей отказаться от насилия.

«Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», - обратился он к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Отмечается, что в этот момент на площади Святого Петра находилось несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует оппозиция в Белоруссии.

Ранее посол Белоруссии в Словакии обратился к протестующим с поддержкой. 

БА

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