Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Источники: в Лондоне скончался внук Нурсултана Назарбаева

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zakon.kz

Источники: в Лондоне скончался внук Нурсултана Назарбаева
первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, kremlin.ru/Global Look Press

В воскресенье, 16 августа, в СМИ появилась информация о кончине внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сына бывшего спикера Сената Дариги Назарбаевой.

Согласно последним данным, Айсултан Назарбаев якобы ушел из жизни минувшей ночью в Лондоне. Причина смерти молодого человека устанавливается, однако есть информация о том, что у него произошла остановка сердца. Уточняется, что внуку Нурсултана Назарбаева не было 30 лет.

К настоящему моменту официального подтверждения вышеуказанной информации не поступало.

ЕТ

В мире

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что люди из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью