Источники: в Лондоне скончался внук Нурсултана Назарбаева
16 августа 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: zakon.kz
В воскресенье, 16 августа, в СМИ появилась информация о кончине внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сына бывшего спикера Сената Дариги Назарбаевой.
Согласно последним данным, Айсултан Назарбаев якобы ушел из жизни минувшей ночью в Лондоне. Причина смерти молодого человека устанавливается, однако есть информация о том, что у него произошла остановка сердца. Уточняется, что внуку Нурсултана Назарбаева не было 30 лет.
К настоящему моменту официального подтверждения вышеуказанной информации не поступало.
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