Британия закрывает ведомство общественного здравоохранения из-за пандемии

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16 августа 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Учреждение общественного здравоохранения будет закрыто в Великобритании. Оно не справилось с пандемией. Соответствующее заявление ожидается в ближайшее время. Его должен сделать министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.



Учреждение общественного здравоохранения будет закрыто. Вместо него появится новый орган. Он специально разработан для защиты Великобритании от пандемии.

«Новый орган появится в следующем месяце», — сообщает британская пресса: «Впрочем, его полноценное функционирование возможно только к следующей весне».

Предполагается, что новое ведомство помимо непосредственного оказания медуслуг, будет курировать медицинские исследования.

Реструктуризация стала ответом на критику системы общественного здравоохранения Великобритании. Министры в британском правительстве были недовольны тем, какой была реакция на пандемию. Когда-то Великобритания была одной из самых пострадавших стран в Европе. Она находилась на пятой строчке коронавирусной таблицы.