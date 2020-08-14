Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 21 миллион

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 21 миллион. Данную информацию предоставил в пятницу, 14 августа, университет Джонса Хопкинса.
По состоянию на 21.43 по московскому времени, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире достигло 21 010 700. Уточняется, что с начала пандемии COVID-19 , жертвами стали 760 889 пациентов. За все время выздоровели 13 044 377 человек.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.
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