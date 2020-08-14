В июле в Москве от COVID-19 скончались 742 человека

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14 августа 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В июле от коронавируса нового типа как основной причины смерти в Москве скончались 742 человека. В департаменте здравоохранения уточнили, что данный показатель в два раза меньше, чем в июне.

Уточняется, что среди летальных случаев в июле, согласно результатам патологоанатомического исследования и по клиническим признакам, причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек). Так, к COVID-19 были отнесены все, даже спорные и сомнительные случаи.

Подчеркивается, однако, что коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые способны привести к смерти. Известно, что в июле 964 человека умерли от других причин, однако имели положительный результат теста на COVID-19.