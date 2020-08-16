В Австралии серфер избил акулу и спас супругу

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16 августа 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Австралийскому пловцу на серфе удалось спасти свою жену. Ее схватила акула. Мужчина набросился на морского хищника и вынудил отпустить жертву нападения.

Сейчас жизни 35-летней австралийки ничего не угрожает. Она была госпитализирована после нападения акулы. Хищник напал на нее, когда она купалась на одном из побережий в Новом Южном Уэльсе.

«Ее муж пришел на помощь», — сообщает местная пресса: «Он прыгнул на акулу и начал бить ее по голове. Бил до тех пор, пока она не отпустила его супругу».

В Австралии нападения акул бывают часто. В июле погиб пловец в окрестностях острова Фрейзер. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.