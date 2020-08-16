Болтон: Трамп может объявить о выходе Соединенных Штатов из НАТО до выборов
16 августа 2020, 09:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: La Razon
Бывший помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что глава страны Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов.
Выборы намечены в Штатах на 3 ноября. Болтон отметил, что с точки зрения американской политики до этого мероприятия еще "вечность". По его словам, возможность "октябрьского сюрприза", в рамках которого, в частности, может быть объявлено о выходе США из Североатлантического альянса, очень реальна.
Напомним, в июле текущего года американский лидер заявил в интервью, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
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