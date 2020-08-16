Трамп заявил, что в случае переизбрания может отправить в отставку весь свой кабинет
16 августа 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов в случае своей победы, а затем заново взять тех людей, которые его устраивают.
По мнению Трампа такой подход имеет смысл. Он уточнил, что у него очень хороший кабинет с "небольшим количеством исключений". Действующий американский лидер, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в администрации в случае его переизбрания, подчеркнул, что он не "в восторге от всех".
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