Трамп сообщил о смерти своего младшего брата

16 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 72-летний мужчина был госпитализирован в Нью-Йорке.
Трамп отметил, что его брат мирно ушел из жизни минувшим вечером. Глава США заметил, что Роберт был не только его родственником, но и лучшим другом. Политик заявил, что будет очень скучать по брату, но верит, что встретится с ним снова. Дональд Трамп добавил, что память о Роберте будет жить в его сердце вечно.
Отметим, что в минувшую пятницу президент США навестил своего брата в больнице.
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