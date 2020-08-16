Трамп сообщил о смерти своего младшего брата

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16 августа 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 72-летний мужчина был госпитализирован в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что его брат мирно ушел из жизни минувшим вечером. Глава США заметил, что Роберт был не только его родственником, но и лучшим другом. Политик заявил, что будет очень скучать по брату, но верит, что встретится с ним снова. Дональд Трамп добавил, что память о Роберте будет жить в его сердце вечно.

Отметим, что в минувшую пятницу президент США навестил своего брата в больнице.