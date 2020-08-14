Трамп сообщил, что его младший брат попал в больницу

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14 августа 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Jim Loscalzo/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его младший брат Роберт болен. Согласно информации, предоставленной политиком, мужчина в настоящий момент находится в больнице.

По словам Трампа, его брату сейчас "приходится туго". Глава США, в беседе с журналистами на брифинге выразил надежду на то, что с Робертом все будет в порядке.

Ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что младший брат 74-летнего Дональда Трампа был госпитализирован. Уточнялось, что лидер Соединенных Штатов Америки намерен навестить родственника в больнице в Нью-Йорке. Диагноз Роберта не уточняется.