Трамп сообщил, что его младший брат попал в больницу
14 августа 2020, 22:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его младший брат Роберт болен. Согласно информации, предоставленной политиком, мужчина в настоящий момент находится в больнице.
По словам Трампа, его брату сейчас "приходится туго". Глава США, в беседе с журналистами на брифинге выразил надежду на то, что с Робертом все будет в порядке.
Ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что младший брат 74-летнего Дональда Трампа был госпитализирован. Уточнялось, что лидер Соединенных Штатов Америки намерен навестить родственника в больнице в Нью-Йорке. Диагноз Роберта не уточняется.
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