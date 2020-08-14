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Трамп заявил, что в РФ при создании вакцины «убрали некоторые исследования»

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что в РФ при создании вакцины «убрали некоторые исследования»
президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras / Pool via CNP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 14 августа, выразил надежду на то, что зарегистрированная на территории России вакцина от коронавируса нового типа сработает.

Трамп отметил, что о российской вакцине пока известно мало. "Надеемся, что это сработает", – подчеркнул глава США и заметил, что российские ученые "убрали некоторые исследования". По словам американского лидера, в Штатах специалисты считают, что при создании препарата очень важно пройти весь процесс.

Дональд Трамп заметил, что США в свою очередь "очень продвинулись" в разработке вакцины от COVID-19.

ЕТ

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