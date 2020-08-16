Пушков оценил провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН

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16 августа 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил провал попытки Соединенных Штатов Америки продлить иранское оружейное эмбарго в Совете безопасности ООН.

В минувшую пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана – за нее проголосовали только Штаты и Доминикана. Россия и КНР высказались против, а остальные воздержались.

Пушков заявил, что США "вновь оказались в унизительной изоляции", что стало очередным ударом по авторитету Вашингтона. Сенатор заметил, что сопротивление Штатам растет "от Венесуэлы до Германии".