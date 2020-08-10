Американская разведка: Россия пытается навредить Байдену, в то время как Китай, Иран хотят навредить Трампу перед выборами

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10 августа 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: AOL

Pixabay

Разведывательное сообщество США предоставило в пятницу самую четкую картину того, как другие страны пытаются повлиять на ноябрьские выборы, обвиняя Россию в том, что она стремится «очернить» Джо Байдена, в то время как Китай и Иран работают над подрывом репутации президента Трампа.

Уильям Эванина, назначенный Трампом директор Национального центра контрразведки и безопасности, сделал заявление, в котором «раскрыл» предполагаемые схемы вмешательства каждой страны.

Россия предпринимает усилия, которые повторяют ее атаку на выборы в США в 2016 году, сказала Эванина. «Мы считаем, что Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит, как антироссийский истеблишмент, – сказал глава контрразведки. – Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России».

Эванина указал, в частности, на Андрея Деркача. «Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции – в том числе путем огласки утечек телефонных звонков – чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», – говорится в заявлении Эванина.

Джулиани, чьи дела на Украине отчасти спровоцировали импичмент Трампа, решительно отверг утверждения Эванины о Деркаче: «Как вы можете верить кому-либо из них, когда они ошибались снова и снова».

Выводы Эванины по Ирану и Китаю были более широкими. Иран стремится «подорвать» Трампа и американские демократические институты в целом и «разделить страну в преддверии выборов 2020 года», сказала Эванина. «Мотивация Тегерана к проведению такой деятельности частично обусловлена восприятием того, что переизбрание президента Трампа приведет к продолжению давления США на Иран в попытке спровоцировать смену режима», – сказал он.

Китай, тем временем, предпочел бы, чтобы Трамп проиграл выборы, потому что он считает его «непредсказуемым» и возражает против некоторых недавних действий его администрации, включая закрытие китайского посольства в Хьюстоне и попытку запретить TikTok в США.

Представители Трампа прокомментировали расследование, однако скоенцентрировались лишь на части про Иран и Китай. «Оценка разведывательного сообщества о том, что Китай и Иран пытаются остановить переизбрание президента Трампа, вызывает беспокойство, но явно потому, что он привлек их к ответственности после многих лет «нянчения» политиками, такими как Джо Байден», – сказал директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мерто.