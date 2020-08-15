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15 августа 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Александр Лукашенко назвал свою единственную цель, которая стоит перед ним в настоящее время. Президент Белоруссии на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики в субботу, 15 августа, заявил, что сейчас не имеет других целей, кроме сохранения стабильного и независимого государства.

"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - цитирует Лукашенко радиостанция Sputnik Беларусь.

В Белоруссии общественность призвала граждан придти в воскресенье, 16 августа, на митинг солидарности с государственным курсом.