Чак Норрис заявил, что заставит Лукашенко «плакать»

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15 августа 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Чак Норрис, Robert Szaniszlo/ZUMAPRESS.com

Всемирно известный актер Чак Норрис записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с массовыми беспорядками в республике.

«Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», - высказал он.

Чак Норрис назвал Лукашенко «Сашей ноль процентов» и «Мистером тараканом». Кроме того, актер добавил в ролик фрагменты с драками и расправами со своими врагами из фильмов, в которых снимался.

Однако некоторые источники заметили, что видео снято через сервис Cameo, где можно заказать обращение знаменитости за определённую плату.