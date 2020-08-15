Лукашенко рассказал о формировании нового правительства
15 августа 2020, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что новое правительство почти сформировано. Он поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабмина.
«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», - пояснил он.
Лукашенко отметил, что власти заранее предупредили народ о формировании нового правительства и показали, с «кем президент будет работать после выборов».
Ранее белорусский лидер заявил, что намерен связаться с российским коллегой Владимиром Путиным.
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