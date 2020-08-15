Зеленский раскритиковал решение Минска о передаче задержанных россиян Москве

Аргументы Недели → В мире 13+

15 августа 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу 32 задержанных под Минском россиян Москве. По его словам, данное решение «неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях».

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны», - пояснил он.

Зеленский выразил надежду, что Белоруссии не придется пережить того, что испытал «горящий обескровленный Донбасс».

Кроме того, украинский лидер отметил, что они обращались в генеральную прокуратуру Белоруссии о выдаче задержанных граждан в Киев, но запрос остался без ответа.

Напомним, что у 33 гражданина оказался белорусский паспорт, он остался на территории своей страны.