Задержанные перед выборами в Белоруссии граждане РФ вернулись на родину

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14 августа 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг России, pixabay.com

32 задержанных перед выборами в Белоруссии гражданина Российской Федерации вернулись на родину. Согласно последней информации Генпрокуратуры России, у 33-го оказался белорусский паспорт.

Отмечается, что россияне были переданы из Белоруссии в РФ в рамках Минской конвенции о правовой помощи.

Напомним, граждан Российской Федерации задержали на территории Белоруссии в ночь на 29 июля. Они были обвинены в организации теракта, а представители белорусского Совбеза возбудили в их отношении уголовное дело о терроризме.

Впоследствии посол России в республике заявил, что задержанные направлялись в Стамбул. Они должны были вылететь 25 июля, однако опоздали на рейс. Подчеркивалось, что россияне не собирались надолго оставаться в чужой стране.