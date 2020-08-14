Польский премьер-министр предложил открыть границы с Белоруссией
14 августа 2020, 18:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 14 августа, предложил открыть границы для граждан Белоруссии. Он также призвал оказать помощь гражданам, которые "подверглись репрессиям".
В рамках своего выступления в сейме Моравецкий подчеркнул, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности на территории Белоруссии.
Польский премьер заметил, что в рамках плана солидарности предлагает помощь всем белорусам, которых уволили и которые получили травмы. "Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши", – подчеркнул сегодня Матеуш Моравецкий.
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