Польский премьер-министр предложил открыть границы с Белоруссией

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14 августа 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 14 августа, предложил открыть границы для граждан Белоруссии. Он также призвал оказать помощь гражданам, которые "подверглись репрессиям".

В рамках своего выступления в сейме Моравецкий подчеркнул, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности на территории Белоруссии.

Польский премьер заметил, что в рамках плана солидарности предлагает помощь всем белорусам, которых уволили и которые получили травмы. "Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши", – подчеркнул сегодня Матеуш Моравецкий.