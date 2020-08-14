Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Польский премьер-министр предложил открыть границы с Белоруссией

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Польский премьер-министр предложил открыть границы с Белоруссией
флаг Польши, pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 14 августа, предложил открыть границы для граждан Белоруссии. Он также призвал оказать помощь гражданам, которые "подверглись репрессиям".

В рамках своего выступления в сейме Моравецкий подчеркнул, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности на территории Белоруссии.

Польский премьер заметил, что в рамках плана солидарности предлагает помощь всем белорусам, которых уволили и которые получили травмы. "Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши", – подчеркнул сегодня Матеуш Моравецкий.

ЕТ

В мире

Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Политолог спрогнозировал вероятную отставку Лукашенко в ближайшие 48 часов

Александр Лукашенко может покинуть должность президента Белоруссии в течение ближайших двух суток. С соответствующим прогнозом в беседе со СМИ выступил Андрей Суздальцев, российский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью