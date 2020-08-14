Пушков резко ответил на призыв депутата наказать Россию из-за Белоруссии
14 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение польского депутата Яцека Сариуш-Вольского ввести против России новые санкции за то, что в Белоруссии проходят протесты.
«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога», - заявил Пушков.
Пушков с сожалением отметил, что в Польше много подобных «ненавистников» России, и в некоторых странах Евросоюза к ним прислушиваются. Сенатор добавил, что подобные заявления показывают «направление очередной атаки на Россию».
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