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Пушков резко ответил на призыв депутата наказать Россию из-за Белоруссии

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков резко ответил на призыв депутата наказать Россию из-за Белоруссии
Алексей Пушков. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение польского депутата Яцека Сариуш-Вольского ввести против России новые санкции за то, что в Белоруссии проходят протесты.

«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога», - заявил Пушков.

Пушков с сожалением отметил, что в Польше много подобных «ненавистников» России, и в некоторых странах Евросоюза к ним прислушиваются. Сенатор добавил, что подобные заявления показывают «направление очередной атаки на Россию».

АБ

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