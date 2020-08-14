Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Беларуси выпускники возвращают грамоты и награды школам, в которых проходили фальсификации результатов выборов. Молодежь страны не готова жить в режиме тотальной диктатуры.

Таким образом школьники выступили против решения взрослых, своих учителей и педагогов, с чьего молчаливого согласия и появились эти победные 80% у Лукашенко.

Мы уже публиковали аудиозапись, как на избирательном участке в школе заставляли переписывать протоколы и менять цифры голосов у Лукашенко и Тихановской. "Какое мы будем иметь право детей учить? Как им в глаза смотреть?", - задавали вопросы члены комиссии чиновнику от администрации. На что получили однозначный ответ, что "сейчас не время быть честны и принципиальным, надо думать о своем будущем".

А говорят, что дети - наше будущее.