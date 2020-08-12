«Есть жесткое предложение – менять цифры», аудиозапись как в Белоруссии членов комиссии заставляли переписывать протоколы

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В сеть попала аудиозапись, как на одном из избирательных участков в Белоруссии членов комиссии «настойчиво уговаривали» изменить цифры голосованию. На этом участке победила Светлана Тихановская.

Педагоги – участок располагался школе – пытались отказаться, потому что им «стыдно смотреть людям в глаза» и они честно все подсчитали, но начальник отдела главы администрации Витебска был настойчив и предупреждал, что в противном случае им «стоит подумать о будущем». Кроме того, чиновник говорит, что сейчас не то время и не та ситуация, чтобы быть честным, гордым и принципиальным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настоящее Время (@currenttime.tv) 11 Авг 2020 в 9:31 PDT

«Кто бы сомневался, что так все и было. Хорошо, хоть у кого-то ума хватило, чтоб это записать», - комментируют новость в сети. В итоге цифры между 3 и 4 кандидатом в президенты - между Лукашенко и Тихановской - были изменены.