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«Есть жесткое предложение – менять цифры», аудиозапись как в Белоруссии членов комиссии заставляли переписывать протоколы

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

«Есть жесткое предложение – менять цифры», аудиозапись как в Белоруссии членов комиссии заставляли переписывать протоколы
Фото: соцсети

В сеть попала аудиозапись, как на одном из избирательных участков в Белоруссии членов комиссии «настойчиво уговаривали» изменить цифры голосованию. На этом участке победила Светлана Тихановская.

Педагоги – участок располагался школе – пытались отказаться, потому что им «стыдно смотреть людям в глаза» и они честно все подсчитали, но начальник отдела главы администрации Витебска был настойчив и предупреждал, что в противном случае им «стоит подумать о будущем». Кроме того, чиновник говорит, что сейчас не то время и не та ситуация, чтобы быть честным, гордым и принципиальным.

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Публикация от Настоящее Время (@currenttime.tv)

«Кто бы сомневался, что так все и было. Хорошо, хоть у кого-то ума хватило, чтоб это записать», - комментируют новость в сети. В итоге цифры между 3 и 4 кандидатом в президенты  - между Лукашенко и Тихановской - были изменены.

БИ

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