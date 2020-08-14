На курорте в Турции скончался сербский турист

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14 августа 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Haberturk

пляж, pixabay.com

Во время отдыха на турецком курорте в Анталье сегодня скончался турист из Сербии. Согласно последней информации осведомленных источников, умершему во время отпуска путешественнику было 50 лет.

Турист прибыл в одну из гостиниц Аланьи – провинции Антальи – накануне. Утром мужчине стало плохо, он начал жаловаться на сильную одышку. Путешественнику вызвали врачей, которые, однако, не смогли ничем ему помочь.

Предполагается, что причиной смерти сербского путешественника стал сердечный приступ. Точные обстоятельства кончины будут установлены после проведения ряда экспертиз. В ближайшее время станет известно, был ли мужчина заражен коронавирусом нового типа.