Вывоз россиян из других стран может стать платным

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14 августа 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Турист. Фото: pixabay.com

В российском правительстве предложили брать деньги за помощь согражданам, застрявшим в других странах. Идею оценил советник ассоциации "Турпомощь" Валерий Коровкин.

Предполагается, что по возвращении домой россиянам в течение трех месяцев нужно будет выплатить государству ту сумму, которая была затрачена на помощь, передает Радио Sputnik.

«Мысль верная, потому что раздача денег иногда граничит с "халявой", причем не совсем оправданной... Консульские учреждения правы – многие люди просто восприняли выплаты как маленький дополнительный пансион», - заявил Коровкин. Он отметил, что ситуации бывают разные, а потому следует продумать все варианты.