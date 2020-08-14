Доктор биологических наук рассказал, сколько лет продлится масочный режим
14 августа 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов в пятницу рассказал, сколько лет людям придется носить маски.
По мнению эксперта, с вероятностью в 90 процентов коронавирус через некоторое время станет сезонным заболеванием. Сергей Нетесов выразил уверенность в том, что COVID-19 будет эволюционировать десятилетиями, а, может, и столетиями. Со временем данная инфекция станет менее сильной. Маски, однако, носить придется около двух лет.
Доктор биологических наук считает, что если люди будут часто мыть руки и соблюдать масочный режим, то появится возможность не только избежать второй волны коронавируса нового типа, но также защититься от других сезонных респираторных заболеваний.
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