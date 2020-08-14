Депутат предложил выдавать студентам и школьникам защитные маски бесплатно

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14 августа 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Респиратор. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением обеспечить всех учащихся средствами индивидуальной защиты за счет бюджета.

Власов отметил, что менее чем через месяц начинается новый учебный год, однако в стране до сих пор медики выявляют случаи заболевания COVID-19. Депутат предложил бесплатно раздать учащимся маски, чтобы сдержать распространение инфекции.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», - заявил он.