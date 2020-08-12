Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием
Школьники. Фото: сайт ГД

Депутаты нижней палаты российского парламента отслеживают правовую ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся младших классов в регионах.

Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, напомнивший, что при думском комитете по образованию и науке действует рабочая группа, которую возглавляет Геннадий Онищенко.

«Президент России на совещании с правительством обратил внимание, что в четверти российских школ не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания – нет столовых, буфетов. Депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать. Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 классы – бесплатное качественное горячее питание», – заявил Володин.

Ранее в Госдуме предложили продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск.

ДВа

В мире

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

В белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции. Данный факт подтвердила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью