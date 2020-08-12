Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием

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12 августа 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Школьники. Фото: сайт ГД

Депутаты нижней палаты российского парламента отслеживают правовую ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся младших классов в регионах.

Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, напомнивший, что при думском комитете по образованию и науке действует рабочая группа, которую возглавляет Геннадий Онищенко.

«Президент России на совещании с правительством обратил внимание, что в четверти российских школ не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания – нет столовых, буфетов. Депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать. Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 классы – бесплатное качественное горячее питание», – заявил Володин.

Ранее в Госдуме предложили продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск.