Госдума продолжит контролировать ситуацию с обеспечением младших школьников горячим питанием
12 августа 2020, 16:45[ «Аргументы Недели» ]
Депутаты нижней палаты российского парламента отслеживают правовую ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся младших классов в регионах.
Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, напомнивший, что при думском комитете по образованию и науке действует рабочая группа, которую возглавляет Геннадий Онищенко.
«Президент России на совещании с правительством обратил внимание, что в четверти российских школ не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания – нет столовых, буфетов. Депутаты должны не только знать о таких проблемах в своих избирательных округах, но и помогать их решать. Наша общая задача, чтобы в этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 классы – бесплатное качественное горячее питание», – заявил Володин.
Ранее в Госдуме предложили продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск.
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