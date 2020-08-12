В Госдуме предложили продлить многодетным родителям ежегодный оплачиваемый отпуск
12 августа 2020, 08:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Утром в среду, 12 августа, стало известно, что депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с предложением об увеличении родителям трех и более детей ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней.
Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда России Антона Котякова, в котором отметил, что родители, которые воспитывают трех и более детей, имеют колоссальную нагрузку. Согласно трудовому законодательству, если такие граждане не входят в определенную категорию специалистов, то они могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск длительностью 28 дней.
Законодатель попросил руководителя ведомства рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и продлить многодетным родителям отпуск до 35 дней. По словам депутата, это время граждане смогут посвятить и занятиям с детьми, и своим личным делам, и отдыху.
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