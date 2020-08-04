В Хабаровском крае стало больше многодетных семей

Аргументы Недели → Общество

4 августа 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На 7% больше многодетных семей стало в Хабаровском крае за год. Теперь таких уже 18 тысяч. Отметим, что социальный пакет многодетным семьям региона составляет 29 тыс. руб. в месяц. В него входит ряд мер поддержки и выплат.

Например, при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка семьи наделяются правом рассчитывать на краевой материнский капитал размером в 200 тысяч рублей. Те семьи, в которых третий ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2019 года, могут рассчитывать на материнский капитал в размере уже 250 тысяч рублей.

Кроме того, семьи могут получать ежемесячно 15 248 рублей, если доход на одного члена семьи не превышает 39 083,7 рублей. а также единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка в размере 5 000 рублей. На школьников из многодетной семьи предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 720 рублей, или же проезд по соцкарте на сумму 1 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, для малоимущих предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначающаяся на шестимесячный период, а также на подготовку ребенка к школе для проживающих в сельской местности.