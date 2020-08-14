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Тихановская объявила о намерении создать совет по трансферу власти в Белоруссии

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тихановская объявила о намерении создать совет по трансферу власти в Белоруссии
Светлана Тихановская, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Оппозиционный кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в пятницу, 14 августа, анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. Эту информацию предоставили журналисты.

По словам Тихановской, она инициирует создание в Белоруссии координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

Напомним, после оглашения результатов президентских выборов Светлана Тихановская подчеркнула, что готова вести диалог с белорусскими властями, а также обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи в организации вышеуказанного диалога.

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