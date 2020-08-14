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14 августа 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Су-27, mil.ru

В пятницу, 14 августа, стало известно, что российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американские самолеты-разведчики. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что две воздушные цели были зафиксированы ранее сегодня над нейтральными водами Черного моря. Они приближались к государственной границе Российской Федерации. Для опознания объектов в воздух поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Он с безопасного расстояния идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После того, как американские летательные аппараты начали удаляться от границы РФ, истребитель вернулся на аэродром.