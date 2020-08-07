Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
7 августа 2020, 15:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной в пятницу, 7 августа.
Российские военные заметили в небе приближающиеся к госгранице стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После того, как воздушные объекты изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования. В ведомстве отметили, что полет истребителя проходил строго по всем международным правилам.
Кроме того, американские самолеты российскую границу не нарушили.
Этим летом самолет-разведчик Р-8А «Посейдон» несколько раз приближался к российским границам в Черном море.
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