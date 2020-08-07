Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

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7 августа 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Су-27, сайт Минобороны РФ

Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной в пятницу, 7 августа.

Российские военные заметили в небе приближающиеся к госгранице стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После того, как воздушные объекты изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования. В ведомстве отметили, что полет истребителя проходил строго по всем международным правилам.

Кроме того, американские самолеты российскую границу не нарушили.

Этим летом самолет-разведчик Р-8А «Посейдон» несколько раз приближался к российским границам в Черном море.