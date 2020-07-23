Истребитель Су-27 ВКС России перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
23 июля 2020, 20:31[ «Аргументы Недели» ]
Истребитель Су-27 ВКС России сегодня перехватил американский военный самолет над Черным морем. Министерство обороны РФ сообщило, что в четверг, 23 июля, американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам в Черном море.
На его перехват подняли истребитель Су-27, - передает РИА Новости.
Напомним, несколько дней назад в акваторию Черного моря зашел американский военный корабль - эсминец "Портер". Силы и средства Черноморского флота сразу приступили к слежению за действиями эсминца.
В регионе начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020. Учебные маневры из-за пандемии коронавируса нового типа проходят в ограниченном формате.
В учениях принимают участие девять стран, в том числе США и Украины, в Чёрном море будут участвовать порядка двух тысяч военнослужащих, будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из разных стран.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.