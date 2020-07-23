Истребитель Су-27 ВКС России перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

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23 июля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель Су-27, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Истребитель Су-27 ВКС России сегодня перехватил американский военный самолет над Черным морем. Министерство обороны РФ сообщило, что в четверг, 23 июля, американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам в Черном море.

На его перехват подняли истребитель Су-27, - передает РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад в акваторию Черного моря зашел американский военный корабль - эсминец "Портер". Силы и средства Черноморского флота сразу приступили к слежению за действиями эсминца.

В регионе начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020. Учебные маневры из-за пандемии коронавируса нового типа проходят в ограниченном формате.

В учениях принимают участие девять стран, в том числе США и Украины, в Чёрном море будут участвовать порядка двух тысяч военнослужащих, будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из разных стран.