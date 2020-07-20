Украинско-американские военные учения начались в Черном море
20 июля 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В акватории Черного моря начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020. Согласно последним данным, учебные маневры из-за пандемии коронавируса нового типа проходят в ограниченном формате.
В Министерстве обороны Украины уточнили, что все совместные учебные мероприятия будут проходить в Черном море без контакта личного состава.
Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заметил, что ключевой целью учений является поддержание стабильности и безопасности в черноморском регионе, а также отработка операций по стандартам НАТО.
Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк в свою очередь заметил, что участие американской стороны в учебных маневрах является реальной демонстрацией решимости Вашингтона относительно коллективной защиты Европы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.