Украинско-американские военные учения начались в Черном море

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20 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

морской бинокль, pixabay.com

В акватории Черного моря начались украинско-американские учения Sea Breeze-2020. Согласно последним данным, учебные маневры из-за пандемии коронавируса нового типа проходят в ограниченном формате.

В Министерстве обороны Украины уточнили, что все совместные учебные мероприятия будут проходить в Черном море без контакта личного состава.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заметил, что ключевой целью учений является поддержание стабильности и безопасности в черноморском регионе, а также отработка операций по стандартам НАТО.

Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк в свою очередь заметил, что участие американской стороны в учебных маневрах является реальной демонстрацией решимости Вашингтона относительно коллективной защиты Европы.