Эсминец Военно-морских сил США USS Porter зашёл в Чёрное море

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

военные корабли, фото с сайта Википедия

Эсминец Военно-морских сил США USS Porter в воскресенье, 19 июля, вечером зашёл в Чёрное море. Американский военный корабль пришёл в Чёрное море с целью принять участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020.

Манёвры начнутся сегодня и пройдут до 26 июля. В учениях принимают участие девять стран, в том числе США и Украины, в Чёрном море будут участвовать порядка двух тысяч военнослужащих, будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из разных стран.

Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия эсминца ВМС США. Как заявили в Национальном центре управления обороной России, "силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Арли Бёрк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля в акваторию Чёрного моря".

Американский эсминец "Портер" — это эскадренный миноносец управляемого ракетного вооружения типа "Арли Берк" (тип миноносцев четвертого поколения). Приписан ко 2-й эскадре Атлантического флота США, с 30 апреля 2015 года портом приписки является военно-морская база Рота (Испания).