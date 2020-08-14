ФБР может подключиться к расследованию взрыва в Бейруте

Команда Федерального бюро расследований США может присоединиться к группе международных следователей. Американцев пригласили власти Ливана.
Французы, ливанцы, следователи из других стран, а теперь еще и сыщики из ФБР. Международная команда выясняет, что стало причиной недавнего взрыва в Бейруте.
«Расследование проводится под эгидой Высшего судебного совета, который занимается преступлениями, посягающими на национальную безопасность страны, а также политическими преступлениями и преступлениями государственной безопасности», — сообщает западная пресса.
После того взрыва пострадали несколько районов. Наиболее пострадавшими стали Джемайзе и Мар-Михаэль. Для остального мира это ничего не говорит, но жители Бейрута знают, что именно они соседствуют с портом. Эти районы известны активной ночной жизнью. Старые здания в них превращены в пабы и рестораны.
Взрыв в бейрутском порту уже стал поводом для слухов и спекуляций. Поговаривает об умышленном подрыве. На исторические постройки уже давно нацеливается бизнес.
Владельцам исторических зданий уже поступили предложения о продаже их собственности. Вроде как, там хотят снести исторический центр. На месте прежних построек бизнес намерен возвести уже современные строения.
Взрыв в Бейруте произошел 4 августа. После этого в городе прошли митинги. Властям удалось их подавить. После этого они подали в отставку.
Причины взрыва выясняет команда следователей. Теперь к ним может присоединиться ФБР.