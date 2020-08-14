ФБР может подключиться к расследованию взрыва в Бейруте

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14 августа 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

последствия взрыва в Бейруте на фото globallookpress.com

Команда Федерального бюро расследований США может присоединиться к группе международных следователей. Американцев пригласили власти Ливана.

Французы, ливанцы, следователи из других стран, а теперь еще и сыщики из ФБР. Международная команда выясняет, что стало причиной недавнего взрыва в Бейруте.

«Расследование проводится под эгидой Высшего судебного совета, который занимается преступлениями, посягающими на национальную безопасность страны, а также политическими преступлениями и преступлениями государственной безопасности», — сообщает западная пресса.

После того взрыва пострадали несколько районов. Наиболее пострадавшими стали Джемайзе и Мар-Михаэль. Для остального мира это ничего не говорит, но жители Бейрута знают, что именно они соседствуют с портом. Эти районы известны активной ночной жизнью. Старые здания в них превращены в пабы и рестораны.

Взрыв в бейрутском порту уже стал поводом для слухов и спекуляций. Поговаривает об умышленном подрыве. На исторические постройки уже давно нацеливается бизнес.

Владельцам исторических зданий уже поступили предложения о продаже их собственности. Вроде как, там хотят снести исторический центр. На месте прежних построек бизнес намерен возвести уже современные строения.

Взрыв в Бейруте произошел 4 августа. После этого в городе прошли митинги. Властям удалось их подавить. После этого они подали в отставку.

Причины взрыва выясняет команда следователей. Теперь к ним может присоединиться ФБР.