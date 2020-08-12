Революция свершилась. В Ливане из-за недавнего взрыва произошла смена власти

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12 августа 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Взрыв 4 август потряс не только Бейрут, но и всю страну. Почти 3000 тонн аммиачной селитры взорвались в местном порту. Трагедия унесла жизни 163 человек. Расследование по поводу детонации опасных веществ продолжается до сих пор. Всё ещё сохраняется теория о непосредственной вине террористов, в частности группировок, нелояльных к «Хезболла».

Напомним, что нынешнее правительство Ливана активно поддерживает организацию «Хезболла», признанную экстремистами во многих странах. Местные жители обвинили во всём собственные власти и сразу же подняли мятеж. На улицы вышли десятки тысяч человек по всей стране. Вспыхнули жестокие уличные бои. Особенно сложная ситуация сложилась в столице.

Несмотря на то, что армии всё же удалось подавить восстания, действующее правительство во главе с премьером Хасаном Диабом объявило о своей отставке. По мнению руководства, сохранение прежних порядков приведёт к ещё большим выступлениям, а для Ливана это может закончиться гражданской войной. Люди уже давно устали от потерь и несчастий. Бейрутская трагедия лишила многих крыши над головой. Ливанцы измучены и разгневаны, ввиду сложившейся ситуации. Оппозиция рассчитывает на скорейшие перемены в стране и полную смену режима. Однако многие государственные деятели по-прежнему лояльны «Хезболле», и это может заметно обострить политическую ситуацию.