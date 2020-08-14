Меркель потрясли новости о насилии в отношении протестующих в Белоруссии
14 августа 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер страны Ангела Меркель была потрясена информацией о насилии по отношению к протестующим на территории Белоруссии.
Зайберт уточнил, что Меркель выражает глубокую скорбь родственникам погибших в результате случившегося. В ФРГ подчеркнули, что нарушение фундаментальных прав граждан Белоруссии является неприемлемым, вследствие чего не исключено введение санкций в отношении людей, которые допустили вышеуказанную ситуацию.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии по всей стране начались массовые акции протеста.
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