Меркель потрясли новости о насилии в отношении протестующих в Белоруссии

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14 августа 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер страны Ангела Меркель была потрясена информацией о насилии по отношению к протестующим на территории Белоруссии.

Зайберт уточнил, что Меркель выражает глубокую скорбь родственникам погибших в результате случившегося. В ФРГ подчеркнули, что нарушение фундаментальных прав граждан Белоруссии является неприемлемым, вследствие чего не исключено введение санкций в отношении людей, которые допустили вышеуказанную ситуацию.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии по всей стране начались массовые акции протеста.