14 августа 2020, 14:16[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Иран и Турция осудили Объединенные Арабские Эмираты. Такой стала реакция на сделку с Израилем, которую Иерусалим заключил с Абу-Даби.
Поводом для политического скандала стало установление дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Ее и осудили Иран с Турцией. Официальный Тегеран назвал соглашение кинжалом в спину палестинского народа. Вместе с Турцией Иран назвал действия властей арабской страны предательством палестинского народа.
«Министерство иностранных дел Ирана назвало сделку, заключенную при посредничестве Вашингтона, актом «стратегической глупости со стороны Абу-Даби и Тель-Авива», — сообщила газета the Guardian.
«История и совесть народов, живущих в регионе, никогда не забудут и не простят этот лицемерного поведения», — заявило министерство иностранных дел Турции, комментируя сделку ОАЭ с Израилем.
Турция имеет дипломатические отношения с Израилем. Но такова особенность Ближнего Востока. Теперь Эрдоган называет себя единственным региональным защитником палестинцев. А вообще, Турция конкурирует с арабскими эмиратами в Ливии. Официальная Анкара уже обвиняла Абу-Даби в игре на стороне Хафтара.
Формально ОАЭ вышли против Ближнего Востока. В прежние годы Израиль был изолирован своими соседями. Теперь в регионе появился новый альянс. Вашингтон уже намекает на то, что к нему могут примкнуть Бахрейн и Оман. Обе страны приветствовали решение Абу-Даби.
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