Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Иран и Турция осудили Объединенные Арабские Эмираты. Такой стала реакция на сделку с Израилем, которую Иерусалим заключил с Абу-Даби.

Поводом для политического скандала стало установление дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Ее и осудили Иран с Турцией. Официальный Тегеран назвал соглашение кинжалом в спину палестинского народа. Вместе с Турцией Иран назвал действия властей арабской страны предательством палестинского народа.

«Министерство иностранных дел Ирана назвало сделку, заключенную при посредничестве Вашингтона, актом «стратегической глупости со стороны Абу-Даби и Тель-Авива», — сообщила газета the Guardian.

«История и совесть народов, живущих в регионе, никогда не забудут и не простят этот лицемерного поведения», — заявило министерство иностранных дел Турции, комментируя сделку ОАЭ с Израилем.

Турция имеет дипломатические отношения с Израилем. Но такова особенность Ближнего Востока. Теперь Эрдоган называет себя единственным региональным защитником палестинцев. А вообще, Турция конкурирует с арабскими эмиратами в Ливии. Официальная Анкара уже обвиняла Абу-Даби в игре на стороне Хафтара.

Формально ОАЭ вышли против Ближнего Востока. В прежние годы Израиль был изолирован своими соседями. Теперь в регионе появился новый альянс. Вашингтон уже намекает на то, что к нему могут примкнуть Бахрейн и Оман. Обе страны приветствовали решение Абу-Даби.