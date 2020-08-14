Ученые придумали новое средство для защиты от коронавируса
14 августа 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]
В Калифорнийском университете Сан-Франциско создали назальный спрей, который способен защитить от коронавирусной инфекции, а его надежность сравнима с защитной медицинской маской.
Препарат будут выпускать в двух форматах: как спрей для носа и ингалятор. Нанотела синтетического происхождения, взятые за основу препарата, проникают в пазухи носа и выступают как защитная оболочка, не позволяющая спайковому белку вируса прикрепиться к здоровым клеткам.
Проведенные испытания доказали эффективность средства. По мнению ученых, спрей смело можно причислить к средствам индивидуальной защиты в условиях пандемии, передает ФБА «Экономика сегодня».
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