Американцам предложили заниматься любовью в медицинских масках

В Соединенных Штатах пандемия коронавирусной инфекции породила сразу несколько нелепых законов и требований. К примеру, в Висконсине чиновников обязали находиться в защитных масках даже во время видеоконференции, каждый участник которой находился в отдельном кабинете.
В Нэшвилле предложили наказывать людей за отказ от ношения маски так же строго, как и «за покушение на убийство». А в Университете штата Джорджия студентов призвали не забывать про защитные маски даже при самых интимных ситуациях, включая занятия любовью. Однако от этого предложения вскоре отказались из-за шквала ироничных комментариев.
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