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Американцам предложили заниматься любовью в медицинских масках

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Американцам предложили заниматься любовью в медицинских масках
Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах пандемия коронавирусной инфекции породила сразу несколько нелепых законов и требований. К примеру, в Висконсине чиновников обязали находиться в защитных масках даже во время видеоконференции, каждый участник которой находился в отдельном кабинете.

В Нэшвилле предложили наказывать людей за отказ от ношения маски так же строго, как и «за покушение на убийство». А в Университете штата Джорджия студентов призвали не забывать про защитные маски даже при самых интимных ситуациях, включая занятия любовью. Однако от этого предложения вскоре отказались из-за шквала ироничных комментариев.

АБ

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