В Израиле создадут самую дорогую медицинскую маску в мире

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11 августа 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

AP Photo

Израильская ювелирная марка Yvel создала самую дорогую в мире защитную маску для лица: она стоит $1,5 миллиона.

Ювелир Исаак Леви сделал маску на основе белого золота и украсил 3600 белыми и черными бриллиантами. Внутрь изделия вставляются съемные противовирусные фильтры модели N99. Такие фильтры способны задерживать 99% частиц. Готовое изделие будет весить 270 грамм — почти в 100 раз тяжелее обычной защитной маски с аналогичными фильтрами.

По словам ювелира, изделие заказал бизнесмен из Китая, который сейчас живет в США. Заказчик пожелал, чтобы маска была самой дорогой в мире и чтобы ею было удобно пользоваться, а в остальном предоставил творческую свободу. Леви сказал, что он рад заказу, поскольку тот обеспечил мастерской возможность работать и платить зарплату сотрудникам в экономически непростое время.

Сейчас маска еще находится в работе, ювелир планирует закончить ее совсем скоро.