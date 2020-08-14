Коронавирусом заразились больше 21 миллиона человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 21 миллион человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Заразились 21 095 532 человека, умерли 757 779, вылечились 13 946 466 человек. Это статистика на момент написания этой публикации.
Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Индия, на четвертом Россия, на пятом ЮАР.
По количеству новых случаев заболевания, выявленных за сутки, лидирует Индия. Эта тенденция наблюдается уже несколько недель.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
21,095,532
|
+284,113
|
757,779
|
13,946,466
|
1
|
США
|
5,416,014
|
+55,364
|
170,422
|
2,843,642
|
2
|
Бразилия
|
3,229,621
|
+59,147
|
105,564
|
2,356,640
|
3
|
Индия
|
2,464,316
|
+64,142
|
48,177
|
1,752,829
|
4
|
Россия
|
912,823
|
+5,057
|
15,498
|
722,964
|
5
|
ЮАР
|
572,865
|
+3,946
|
11,270
|
437,617