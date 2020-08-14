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Коронавирусом заразились больше 21 миллиона человек

, 13:30 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше 21 миллиона человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 21 миллион человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразились 21 095 532 человека, умерли 757 779, вылечились 13 946 466 человек. Это статистика на момент написания этой публикации.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Индия, на четвертом Россия, на пятом ЮАР.

По количеству новых случаев заболевания, выявленных за сутки, лидирует Индия. Эта тенденция наблюдается уже несколько недель.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

21,095,532

+284,113

757,779

13,946,466

1

США

5,416,014

+55,364

170,422

2,843,642

2

Бразилия

3,229,621

+59,147

105,564

2,356,640

3

Индия

2,464,316

+64,142

48,177

1,752,829

4

Россия

912,823

+5,057

15,498

722,964

5

ЮАР

572,865

+3,946

11,270

437,617

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