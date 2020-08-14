Коронавирусом заразились больше 21 миллиона человек

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14 августа 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 21 миллион человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразились 21 095 532 человека, умерли 757 779, вылечились 13 946 466 человек. Это статистика на момент написания этой публикации.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Индия, на четвертом Россия, на пятом ЮАР.

По количеству новых случаев заболевания, выявленных за сутки, лидирует Индия. Эта тенденция наблюдается уже несколько недель.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 21,095,532 +284,113 757,779 13,946,466 1 США 5,416,014 +55,364 170,422 2,843,642 2 Бразилия 3,229,621 +59,147 105,564 2,356,640 3 Индия 2,464,316 +64,142 48,177 1,752,829 4 Россия 912,823 +5,057 15,498 722,964 5 ЮАР 572,865 +3,946 11,270 437,617