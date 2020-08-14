Тихановская заявила, что ее поддержало большинство проголосовавших

Аргументы Недели → В мире 13+

14 августа 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская. Фото: соцсети

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с новым заявлением. По ее словам, в регионах, где результаты голосования были подсчитаны правильно, люди поддержали ее.

Тихановская рассказала, что в некоторых районах ее поддержка доходила до 60-70%, а в некоторых и вовсе доходила до 90%.

«Нас, сторонников перемен, большинство, этому есть документальное подтверждение – копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой – 90%», - сказала она.

Беспорядки в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на площади сразу в нескольких городах, впоследствии начались столкновения протестующих со стражами порядка.