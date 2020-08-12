Отъезд Светланы Тихановской в Литву - правильный выбор или предательство?

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сейчас в адрес Светланы Тихановской, которая уехала в Литву, звучат немало обвинений в предательстве, мол знала на что шла, когда баллотировалась в президенты, надо было идти до конца и вести народ на баррикады. Но если разобраться, то экс-кандидат поступила правильно и как женщина, и как политик.

Никто не сомневается, что «разговор с представителями белорусского КГБ» был жестким и принимая во внимание, что ее супруг находится за решеткой, а фактически в руках силовиков, решение об отъезде абсолютно очевидно. Это был единственный выбор, и он был правильным. «На одной стороне – вот эти твои сопли, на другой – политическая борьба, жизнь целой страны, высокие идеалы! Ты должна забить на все и вести людей на улицы, раз уж сунулась!» - говорят критики. Но современные войны – это не только грубая сила, бронетехника в городе и вооруженный до зубов ОМОН. Это война за общественное мнение, и чем беспринципнее политик, чем жестче его действия, тем дальше он от победы, а Лукашенко эту борьбу уже проиграл.

Основная опора Тихановской, как политика – это люди. Не элиты, не силовой блок, не активисты, готовые сразу бежать на баррикады, а самые простые люди – врачи, учителя, водители автобусов и агрономы. Народ Белоруси очень явно показал, что больше не хочет жить под диктатурой беспринципного человека, на все готового ради власти. И вот если бы Светлана, не моргнув глазом, бросила бы в тюрьме мужа, не побоялась бы за детей, отказалась бы от семьи, чтобы возглавить протест, стали бы люди ее поддерживать? И как быстро они бы в ней разочаровались, решив, что любой человек, дорвавшись до власти теряет человечность и предает даже самых близких? И какой тогда вообще смысл менять одних на других? Своим единственно-правильным и возможно вынужденным поступком Тихановская показала, что смысл есть. Ее избрали за человечность, и она свою человечность доказала. И если народ на сей раз не выберет эту самую человечность, а вновь пойдет за жесткой и грубой силой, то через пару-тройку лет у руля в стране окажется следующий "батька" и только.

Лукашенко же изначально проиграл. И если у него и был шанс уйти достойно в самом начале, то теперь его нет. Чем дольше он продолжает средневековый насильственный трэш с гашением интернета, избиениями и издевательствами над людьми, тем все больше и больше доказывает, что в своей неуемной жажде власти он потерял связь с реальностью окончательно и бесповоротно.